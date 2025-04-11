Trabzon'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü

DHA
Trabzon'un Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi Merkez Camii’nde imam olarak görev yapan Fatih Göktaş’ın sabah namazına gelmemesi üzerine mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine Göktaş’ın yalnız yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
SOBADAN ZEHİRLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, eve girdiklerinde Göktaş’ı hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede, Fatih Göktaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Fatih Göktaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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