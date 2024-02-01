AA
Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları bitmiyor.
Son vaka Trabzon'da...
kaldırımda yürürken ısırdı
Şehir merkezinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen 74 yaşındaki Yakup Keleş'in bacağını ısırdı.
İlk müdahale olay yerinde
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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