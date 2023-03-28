Trabzon'da su borusu patladı Yeni Mahalle'de ana isale hattı patlayınca tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana kadar yükseldi. Apartmanın çatı katı hasar görürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

DHA

Trabzon'da patlayan ana su borusu ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolun'a paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı.

Apartmanın tepesine kadar yükseldi

Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı.

Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu. Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi.

Daireleri su bastı

Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşaltırken dairelerden bazılarını da su bastı.

Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

"Dinamit gibi patladı"

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, "Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı" dedi. Ali Atalar da "Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz" diye konuştu.