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    Trabzon'da sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki turist öldü

    Trabzon Maçka'da Zigana Dağı'nı fotoğraflamak için araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden araç uçuruma yuvarlanırken, içinde bulunan turist kadın hayatını kaybetti.
    • 04.09.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 19:33
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    Trabzon'da sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki turist öldü

    Akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana gelen olayda, Zigana Dağından inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, 61 AEZ 819 plakalı cipi durdurdu.

    İçinde kadın turistle birlikte uçuruma yuvarlandı

    Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı.

    Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki turist öldü #1

    Trabzon da sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki turist öldü #2

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