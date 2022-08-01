Trabzon'da televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı

Polisin takip sonucu durdurduğu otomobildeki tüplü televizyonun içinde, piyasa değeri 300 bin lira olan 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yurt genelinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Diğe yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı D.G.’nin otomobilini, Vakfıkebir ilçesinde durdurup, arama yaptı.

Araçta kartonla muhafaza edilen, arızalı tüplü televizyon içine gizlenen 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Maddelerin piyasa değeri 300 bin TL

D.G. gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 300 bin lira olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda uyuşturucunun bulunma anına ait görüntüleri sosyal medyadan, "Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan ve yaklaşık bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirilmiştir." notuyla paylaştı.













