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    Trabzon'da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti

    6 katlı apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan Nejla Duru Kurt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:42
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    Trabzon'da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti

    Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde yaşayan görme engelli 9 yaşındaki Nejla Duru Kurt, 6 katlı binanın terasından düştü.

    AĞIR YARALANDI

    Nejla Duru Kurt, beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

    Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti #1

    Trabzon da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti #2

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