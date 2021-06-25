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- Trabzon'da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti
Trabzon'da terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti
6 katlı apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan Nejla Duru Kurt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- DHA
- 25.06.2021 - 17:38
- Güncelleme : 25.06.2021 - 17:42
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde yaşayan görme engelli 9 yaşındaki Nejla Duru Kurt, 6 katlı binanın terasından düştü.
AĞIR YARALANDI
Nejla Duru Kurt, beton zemine düşerek, ağır yaralandı.
Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.