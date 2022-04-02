Trabzon'da uyuşturucu kuryesi ölü bulundu

Başka bir şehirden geldiği Trabzon'da otelde kalan Ahmet Işık, midesinde sakladığı uyuşturucu paketlerinin patlamasıyla yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 27 yaşındaki Ahmet Işık, çalışanlar tarafından odasında ölü olarak bulundu.

Şahsın cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MİDESİNDEKİ UYUŞTURUCULAR PATLADI

Işık'ın midesinde bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulundu. Polisin araştırmasında ise Işık'ın uyuşturucu kuryesi olduğu anlaşıldı.

Şahsın uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu sonucu zehirlendiği değerlendiriliyor.