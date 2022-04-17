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    Trabzon’da, yabancı kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı

    Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelerden iş vaadi ile kandırdığı kadınları fuhşa zorlayan Özbekistan uyruklu A.K. tutuklandı.
    • 17.04.2022 - 12:17
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    Trabzon’da, yabancı kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı

    Trabzon’da, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan Özbekistan uyruklu kadın A.K. isimli kadın, yapılan operasyon ile yakalandı.

    A.K.’nin Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırdığı kadınları Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

    Pasaportlara zorla el koydu

    AA’nın haberine göre; A.K. fuhşa zorladığı 27 kadının pasaportlarına da el koydu. Gözlatına alınan Özbekistan uyruklu A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Daha önce sınır dışı edildiği ortaya çıktı

    A.K.’nin, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 2017'de hakkında işlem yapıldığı, sınır dışı edildiği ve yasa dışı yollarla yeniden ülkeye girdiği ortaya çıktı.

    A.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Trabzon’da, yabancı kadınları fuhşa zorlayan şahıs tutuklandı #1


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