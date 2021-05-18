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    Trabzon'da yanan ev küle döndü

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, evde büyük hasar oluştu.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:24
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    Trabzon'da yanan ev küle döndü

    Trabzon'un Araklı ilçesinin Kaymaklı Mahallesi'nde Ali Ceylan'a ait evde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çıkan yangında alevler bir anda tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kısa sürede tamamen yanarak kül oldu. Evlerinin yanışını izleyen Ceylan Ailesi büyük üzüntü yaşarken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

    Trabzon'da yanan ev küle döndü ViDEO

    Trabzon da yanan ev küle döndü #1

    Trabzon da yanan ev küle döndü #2

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