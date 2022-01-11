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- Trabzon'da yaşlı adam yangının ortasında can verdi
Trabzon'da yaşlı adam yangının ortasında can verdi
Akçaabat ilçesinde kendine ait olan evde yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam, bilinmeyen sebeple çıkan yangında hayatını kaybetti.
- AA
- 11.01.2022 - 10:30
- Güncelleme : 11.01.2022 - 10:55
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bir kişiyi hayattan kopardı.
YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR
İlçenin Sertkaya Mahallesi'nde, 71 yaşındaki Şakir Akyol'a ait tek katlı evde sabaha karşı sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine ise yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Yangının söndürülmesinin ardından evde yanlız yaşayan Akyol'un, yanarak can verdiği ortaya çıktı.