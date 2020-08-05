Trabzon'da yaya geçidinde yayayı ezen sürücü serbest

Trabzon'da yaya geçidini kullanıp karşıdan karşı geçerken arabanın altına kalan Mehmet Nalbant, jandarma raporunda suçlu bulundu. Savcılık, sürücüyü serbest bıraktı.

Aslen Bursalı olan 63 yaşındaki Mehmet Nalbant, bayram ziyareti için gittiği Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

FRENE BASMADI BİLE

O esnada E.A.S'nin kullandığı 27 GA 759 plakalı otomobil, hızlı bir şekilde Nalbant’a çarptı.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Olay yerinde feci şekilde can veren Mehmet Nalbant’ın cansız bedeni, Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Sürücü ise gözaltına alındı ve daha sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mehmet Nalbant, Bursa’nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nalbant'ın ölümünün ardından olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

"BABAMIZIN SUÇLU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Zanlının serbest kalmasına tepki gösteren oğlu Erol Nalbant, “Babamızın suçlu olduğunu söylediler. Olaydan bir gün sonra görüntüler ortaya çıktı ve babamın yaya kaldırımında olduğu ve hiçbir suçu olmadığını gördük. Ben de yıllarca araç kullanıyorum bir yaya yolundan 100-130 kilometre ile hiç geçildiğini görmedim. Biz sadece adalet istiyoruz.” diye konuştu.



