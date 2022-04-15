Trabzon'da yorgun mermiyle ölen Emir'in ailesi çağrı yaptı

Başına gelen yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir'in ailesinin başlattığı "Mutluluğa kurşun sıkmayın" sloganına birçok kurum ve Trabzonspor destek verdi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki dede evine giden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, fındık toplanan bahçede birden yere düştü.

11 Ağustos günü meydana gelen olayda, Atıcı'nın başındaki kanı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalenin ardından ekipler Emir Yuşa'yı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk kurtarılamadı

Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin girip omuriliğine saplandığı belirlendi. Ameliyata alınan Atıcı, kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oğlu için mücadele ediyor

Soruşturma sürecini takip etmek için kente gelen Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, annesi Asiye Atıcı ve ablası Sanem Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı.

Mustafa Atıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un taraftarlar gruplarıyla görüşüp zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Atıcı'nın mücadelesine destek olmak üzere Trabzon Valiliği öncülüğünde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, KTÜ, belediyeler ve kentte yayın yapan medya kuruluşları tarafından kampanya başlatıldı.

"Mutluluğa kurşun sıkmayın" kampanyası

Kentte yayın yapan gazeteler de şampiyonluğa hazırlanan Trabzonspor'un bu akşam karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesinde, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' yazılı ortak manşetle yayımlandı. Kentteki panolara da 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' yazılı afişler asılıp, yaşayanların dikkati çekildi. Kampanyayla, sevinç gösterileriyle eğlence, kutlama, düğün gibi organizasyonlarda silah kullanılmaması ve havaya mermi atılmaması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Oğlumuzun katili hak ettiği cezayı alacak"

Mustafa Atıcı, farkındalık çalışmasına destek verenlere teşekkür etti. Oğlunun ölümüyle ilgili şüphelinin arandığını belirten Atıcı, "İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun katili de yakalanarak hak ettiği cezayı alacak. Jandarma bu hususta elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlayıp havaya silah sıkılması olayının sona ermesinde umduğumuz noktaya en kısa zamanda ulaşmaya çalışacağız" dedi.

"Silaha sarılarak sevinç olmaz"

Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftarlara seslenen Atıcı, "Bu ateşi buradan yaktık ve bütün Türkiye'ye yaymak amacındayız. Taraftarımızdan ricamız, galibiyet alırsak lütfen havaya silah sıkmayın, silahla kutlama olmaz. Sıkılan her mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Lütfen yapmayın. Galibiyetten sonra mutluluğunuzu yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Silaha sarılarak sevinç olmaz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın" diye konuştu.

"Silah kullanma işi son bulsun"

Asiye Atıcı da kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "O sene bu sene olsun, silah kullanma işi artık son bulsun" dedi.

Emir Yuşa'nın ablası Sanem Atıcı da "Masum çocuklar ve insanlar artık ölmesinler, artık silah kullanılmasın" ifadesini kullandı.





















