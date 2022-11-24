Trabzon’da yumruk darbesiyle ölüm davasında karar çıktı

8 ay önce sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı gencin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan sanığın, tahrik indirimiyle tahliyesine karar verildi.

Trabzon’da KPSS’ye hazırlanan İsmail Can (25), Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.’nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz’ı (28) arayarak kafede buluştu.

16 Mart’ta T.Y.’nin de bulunduğu Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak’taki kafede konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı.

Can ve Korkmaz, daha sonra sokağa çıktı.

Yumruk darbesiyle yere düştü

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can’ın yumruklu saldırısına uğrayan Korkmaz, aldığı darbeyle yere düştü.

Yığıldığı yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptanan Korkmaz, tedaviye alındı.

Trabzon'da yumruk darbesiyle ölüm VİDEO

Tedavisinin 5’inci gününde öldü

2 kez ameliyat geçiren Alper Korkmaz, tedavisinin 5’inci gününde tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan İsmail Can ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Özür diledi

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, tamamlanarak İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasına sanık İsmail Can, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.​

Duruşmada son sözü sorulan Can, öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak, özür diledi.

5 yıl hapisle tahliye

Mahkeme heyeti başkanı da mütalaada, sanığın ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini ancak eylemin ‘taksirle ölüme neden olma’ neticesinde gerçekleştiğine kanaat getirdiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, Can'ı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulunduran heyet, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Alper Korkmaz'ın ailesi ve avukatları, karara itiraz etti.