Trabzon’da zincirleme kaza: Trafik felç oldu

Trabzon’da zincirleme kaza: Trafik felç oldu

Yağış nedeniyle kayganlaşan Karadeniz Sahil Yolu’nda, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik 3 saat aksadı.

Trabzon’da etkili olan yağışlı hava nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda, Rize istikametinde seyir halinde olan sürücüsü bilinmeyen bir otomobil kontrolden çıktı.

Otomobilin önündeki araca çarpmasıyla, arkadaki otomobiller de art arda kaza yaptı.

Bölgede meydana gelen kazaya, 10 araç karıştı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Trabzon’da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi VİDEO



5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolda trafik aksadı, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Trafik, 3 saat sonra kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.