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- Trabzon'daki bekçi, depoda ölü bulundu
Trabzon'daki bekçi, depoda ölü bulundu
Yomra ilçesindeki depoda bekçi olarak çalışan adam, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından konteynerinde ölü olarak bulundu.
- 23.04.2022 - 17:14
Trabzon’un Yomra ilçesindeki özel bir şirkete ait depoda bekçilik yapan Selçuk Alver’den (58) bir süredir haber alamayan yakınları depoya gitti.
Alver’in telefonlara yanıt vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.
Selçuk Alver’i hareketsiz bir şekilde yatarak bulan yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlendi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alver’in hayatını kaybettiği belirledi.
Selçuk Alver’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.