Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
588.953
-0.46%
BTXN Coin
25.77
-8.90%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Trabzon'daki bekçi, depoda ölü bulundu

    Yomra ilçesindeki depoda bekçi olarak çalışan adam, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından konteynerinde ölü olarak bulundu.
    • 23.04.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'daki bekçi, depoda ölü bulundu

    Trabzon’un Yomra ilçesindeki özel bir şirkete ait depoda bekçilik yapan Selçuk Alver’den (58) bir süredir haber alamayan yakınları depoya gitti.

    Alver’in telefonlara yanıt vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.

    Selçuk Alver’i hareketsiz bir şekilde yatarak bulan yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

    Ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlendi

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alver’in hayatını kaybettiği belirledi.

    Selçuk Alver’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Trabzon daki bekçi, depoda ölü bulundu #1

    Trabzon daki bekçi, depoda ölü bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'li 'Yolun Açık Olsun'un yayın tarihi netleşti
    Medya

    Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'li 'Yolun Açık Olsun'un yayın tarihi netleşti

    Denizli'ye gelen gurbetçi magandaların hedefi oldu
    3. Sayfa

    Denizli'ye gelen gurbetçi magandaların hedefi oldu

    Görüş Bildir