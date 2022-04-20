Trabzon'daki KYK yurdunda uygulanan yasağa soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsü içinde kalan yurt yemekhanesine şort ve kısa pantolonla giriş yapılamayacağı uyarısı üzerine idari soruşturma başlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdu, ilginç bir yasakla gündeme geldi.

Karma olarak kullanılan yemekhane girişine "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazılı uyarı kağıdı asıldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Uyarı karşısında şaşkınlık yaşayan öğrenciler yazıyı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kullanıcılar ise karara tepki gösterdi.

Rektör: Uygulamanın okulla ilgisi yok

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da tepkiler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çuvalcı, "Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok." dedi.

Soruşturma başlatıldı

DHA'nın haberine göre uyarı kağıdı bir süre sonra kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığınca da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Yasak kararının ana kampüs içindeki diğer bloklarda uygulanmadığı bildirildi.

"Böyle bir yasak çağ dışı"

Yurtta kalan öğrencilerden Faruk Çelik, "Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor ama yönetim tarafından asılan yazıyı da doğru bulmuyorum. Bizi sözlü olarak uyarabilirlerdi. Bu şekilde bir yasak getirilmesi ve bunun afişe edilmesi çağ dışı." diye konuştu.

"Bakmak istemeyen bakmasın"

Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirten Evren Alacalar, "KYK yurdunda kalıyorum. Yurt kantinine ‘Şortla girilemez’ diye yazı astılar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Şortla gelindiği zaman sorun olacağını düşünmüyorum. Bakmak istemeyen bakmaz. Yanlış bir uygulama yaptılar." dedi.

"Buradaki herkes reşit, herkes istediğini giyebilir"

Zeliha Göktuğ ise "Burada bulunan herkes reşit birey. Burada herkes kendi kararını kendisi alabilir. İnsanlar nasıl istiyorlarsa öyle davranmalılar. Uzun kısa fark etmez, istediklerini giyebilirler. İstedikleri gibi gezip dolaşabilirler." ifadelerini kullandı.