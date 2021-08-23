Ağına takılan köpek balığıyla diyalog kuran Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin, balığa 'Fenaluk yapma' diye sitem etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi.

Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpek balığının ağa takıldığını fark etti. Köpek balığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpek balığını kurtararak tekrar denize bıraktı.

Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpek balığının takıldığını gören Erçin, bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpek balığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı.

KÖPEK BALIĞIYLA DİYALOGU, İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpek balığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı. Köpek balığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme." şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçının, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma." tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Trabzonlu balıkçı, ağına takılan köpek balığıyla konuştu ViDEO



"BİR DAHA GELİRSEN KIZARTIP YERİM SENİ"

Görüntülerde, köpek balığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, "Köpek balığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavana kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüz de git oğlum daha gelme sakın." şeklindeki diyalogu binlerce beğeni aldı.





"KÖPEK BALIĞI YLA ARAMIZDA FARKLI İLİŞKİ OLMAYA BAŞLADI"

Köpek balıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, “Bu sene köpek balıkları biraz fazla galiba. İşin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane ağlarımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum en son artık yeter daha gelmeyin dedim biraz komik olmaya başladı. Köpek balığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı. Bu durumu arkadaşlarım kameraya aldı biz de sosyal medyadan paylaştık. Biz de gerçekten çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti bizi sevenler olsun. Dışarıdan çok güzel yorumlar aldık. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlar da aldık. Geri bıraktığımız için çok teşekkürler aldık. Sonuçta yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu, balıkçılık onların sayesinde güzel geçti." dedi.





KÖPEK BALIĞININ ÜZERİNİ TÜKENMEZ KALEMLE ÇİZDİ

10 gün boyunca her ağına köpek balığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpek balığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpek balığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim." ifadelerini kullandı.



