Trabzonda pat patın altında kalarak hayatını kaybetti

Garajdaki tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan minik Yiğit, hayata tutunamadı.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde evlerinin garajına giren 3 yaşındaki Yiğit Bayrak, bakım için askıya alınan tarım aracı pat patın altında kaldı.

Bir süre çocuklarından haber alamayan Muhammet ve Elif çifti, garaja geldiklerinde ise korkunç manzarayla karşılaştı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı çocuğu Tonya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da devrilen pat patın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü VİDEO

