Euro
10.7558
0.08%
Dolar
9.2859
0.27%
Altın
525.88
-0.1%
Borsa
1.413
0.25%
Bitcoin
565.814
0.42%
EXEN Coin
20.54
-1.25%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi

    İnternet ortamında tanıştığı Aisha Saga'yı fotoğraflarından görüp beğenen Başaran, evlilik kararı aldı. Akçaabat'ta evlenen çift, mutlu olduklarını söyledi.
    • AA
    • 18.10.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi

    Sudanlı Aisha Hassan Mohamed Saga, Trabzon'da evlendi.

    Trabzonlu Hasan Ali Başaran, Sudan'da yaşayan dayısı vasıtasıyla Saga ile internet ortamında tanıştı.

    İNTERNETTEN TANIŞTILAR

    Akçaabat ilçesinde inşaatlarda boya işlerinde çalışan 44 yaşındaki Hasan Ali Başaran, çalışmak için gittiği Sudan'da evlenen ve yaşamını başkent Hartum'da sürdüren dayısı Mehmet Caner aracılığıyla internet üzerinden Saga ile görüşmeye başladı.

    ÇEVİRİ PROGRAMLARI ÜZERİNDEN ANLAŞTILAR

    Sudan'a hiç gitmeyen Başaran, 6 ay boyunca çeviri programlarını kullanarak anlaştığı 35 yaşındaki Saga ile evlenmeye karar verdi.

    Vize işlemlerinin ardından Türkiye'ye gelen Saga ile Başaran, Akçaabat ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi #1

    FOTOĞRAFINDAN GÖRÜP BEĞENDİ

    Damat Hasan Ali Başaran, Sudan'a hiç gitmediğini ve eşi Aisha'yı fotoğrafından görüp beğendiğini söyledi.

    "KURSA YOLLAYACAĞIM, TÜRKÇE ÖĞRENECEK"

    WhatsApp görüşmelerinde Arapça-Türkçe çeviri vasıtasıyla anlaştıklarını dile getiren Başaran, "Türkçe yazıyorum, Arapçaya çeviriyordu, o da Arapçayı Türkçeye çevirip gönderiyordu. Hala öyle anlaşıyoruz. Burada kursa yollayacağım, Türkçe öğrenecek." dedi.

    "ÇOK MUTLUYUM AMA AİLEMİ ÖZLÜYORUM"

    Türkiye'de "Ayşe" olarak bilinen ve nikah davetiyesinde adı bu şekilde yazılan gelin Saga ise daha önce Türkiye'ye gelmediğini belirterek, "İlk defa geliyorum. Çok mutluyum ama ailemi de özlüyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi #2

    DAYISI SUDAN'DA EVLENDİ

    Başaran'ın dayısı Mehmet Caner de 14 yıl önce köprü yapımı için gittiği Sudan'da, bölge insanlarını sevdiği için kalmaya karar verdiğini kaydetti.

    Sudan'da arazi alarak fabrika kurduğunu ifade eden Caner, orada evlendiğini ve 5 çocuğu olduğunu aktardı.

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi #3

    "SUDANLILARI ÇOK SEVİYORUM"

    Caner, Sudanlıları çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

    "Kendim 12 yıl önce evlendim, bir yeğenimi daha evlendirdim. Memlekete geldiğimde ablamın oğlunu evlendirmeye karar verdim. Sudan'a döndüğümde kızı, ailesinden istedik. Sağ olsun büyükelçimiz de ilgilendi bizimle birlikte. Burada en büyük etken büyükelçimiz, vize sıkıntılı ve büyükelçimiz vizemizi verdi sağ olsun."

    GEÇMİŞTE BU TÜR EVLİLİKLER YAPILDI

    Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ise iki millet arasında geçmişte bu tür evliliklerin olduğunu belirterek, Sudan'da Türk kökenli, Türkiye'de de Sudan kökenli aileler bulunduğunu aktardı.

    Neziroğlu, Hasan Ali Başaran ve Aisha Hassan Mohamed Saga çiftine mutluluklar diledi.

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi #4

    Trabzonlu vatandaş, Sudanlı Aisha ile dünyaevine girdi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir