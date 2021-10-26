Trabzonlular yaylalardaki yapıların yıkılmasını engelledi

İmar kirliliği tartışmalarının ardından yaylalardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye gelen ekipler, 100 kişilik grupla karşılaştı.

Trabzon Valiliği, Karadeniz Bölgesi'ndeki kaçak yapılara karşı 2 yıl önce harekete geçti.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Parma Yaylası'na gelen yıkım ekibinin önü, vatandaşlar tarafından kesildi.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Tansiyonun yükseldiği olayda evlerini yıktırmak istemeyen 100 kişilik gruba, eşyaların boşaltılması için 15 gün süre tanındı.

Kararın ardından iş makineleri ile gelen ekipler, yayladan ayrıldı.

"50'YE YAKIN EV VARDI"

Yaylada yıkıma karşı nöbet tuttuklarını belirten Ali Özyurt, "Yıkımlar olacaktı, 50'e yakın ev vardı. Fakat 4 tanesini yıkacaklarını söylediler. Biz de toplandık. 'İş makineleri girmesin' diyerek yol üzerinde nöbet tutmaya başladık. Yıkımına karar verilen evlerden bir tanesi de bizim evimiz." dedi.

"NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK"

Mustafa Bozkurt da, "Yıkım olacağına dair duyum aldık. Akşam mahalleli ile konuştuk ve toplandık. Sabah saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladık. Ekipler geldi ve 4 ev için yıkım kararı alındığını söyledi. Vatandaşlar da ekiplerle beraber anlaştı. 15 günlük bir süre verildi. Yıkım olacak yerlerin sahipleri bu süreçte evlerindeki malzemeleri söküp alabilecekler." diye konuştu.

"DOĞRU DÜZGÜN BİR TESPİT YOK"

Mehmet Narballı ise, "Yaylada yüzlerce temel atıldı. Halen daha doğru düzgün bir tespit yok. Yasaksa yıkılsın. Kendi evimi kendim de yıkarım. Fakat burada insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. 50'ye yakın yıkım kararı olan yapı var. Geçen yıl da 4 tane ev yıktılar. Bu yılda 4 ev yıkacaklar. Bu iş taksitle mi oluyor?" diye sordu.





















