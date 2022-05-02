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Trabzonspor'un şampiyonluğu Berat Albayrak'ı ağlattı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
- 02.05.2022 - 18:45
- Güncelleme : 02.05.2022 - 18:56
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti.
Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.
Gözyaşlarına hakim olamadı
Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.
Trabzonspor'un şampiyonluğu Berat Albayrak'ı ağlattı VİDEO
Baba Albayrak da horon oynadı
İHA'nın aktardığına göre sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.