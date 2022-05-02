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    Trabzonspor'un şampiyonluğu Berat Albayrak'ı ağlattı

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
    • 02.05.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 18:56
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    Trabzonspor'un şampiyonluğu Berat Albayrak'ı ağlattı

    Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

    Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

    Gözyaşlarına hakim olamadı

    Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.

    Trabzonspor'un şampiyonluğu Berat Albayrak'ı ağlattı VİDEO

    Baba Albayrak da horon oynadı

    İHA'nın aktardığına göre sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Trabzonspor un şampiyonluğu Berat Albayrak ı ağlattı #1

    Trabzonspor un şampiyonluğu Berat Albayrak ı ağlattı #2

    Trabzonspor un şampiyonluğu Berat Albayrak ı ağlattı #3


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