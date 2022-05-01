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    Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken, Üsküdar'da bir araçtan silah sıkıldı

    Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken, Üsküdar'da bir araçtan silah sıkıldı

    Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken, Üsküdar'da bir araçtan silah sıkıldı.
    • 01.05.2022 - 01:06
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    Süper Lig'de Trabzonspor, 35. haftada sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Bordo mavili takıma gönül verenler, Türkiye'nin ve hatt dünyanın birçok kentinde şampiyonluğu kutlarken, kutlamalarda taşkınlık yapılmaması ve özellik silah kullanılmaması için sürekli uyarılar yapıldı.

    Araçtan silah sıktılar

    Ancak yapılan bu kadar uyarıya rağmen, insan hayatını hiçe sayan bazı kişiler, maganda ruhundan vazgeçemedi.

    Üsküdar'da seyir halindeki bir araçtan birkaç el silah atıldı. Neyse ki şimdilik yaralanma ihbarı yapılmadı.

    Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken, Üsküdar'da bir araçtan silah sıkıldı - VİDEO


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