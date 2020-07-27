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Trafik cezası kesilince polislere çıkıştı: Kanun benim

Trafik cezası kesilince polislere çıkıştı: Kanun benim

Sinop’ta hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildiği için polislerle tartışan şahıs, “Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın.” diye bağırdı.