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    Trafik cezası kesilince polislere çıkıştı: Kanun benim

    Sinop’ta hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildiği için polislerle tartışan şahıs, “Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın.” diye bağırdı.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 18:00
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    Trafik cezası kesilince polislere çıkıştı: Kanun benim

    Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda yanlış parktan dolayı trafik cezası kesilen ismi öğrenilemeyen sürücü, polislerle tartışmaya başladı.

    Aracından inen sürücü, polis memurlarına, “Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın.” diyerek bağırdı.

    ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

    Vatandaşların da araya girmesiyle şahıs, meydandan uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Trafik cezası yazılan vatandaş: Kanun benim İZLE

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