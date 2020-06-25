E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri, trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı.

Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü, hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SEYRETTİLER

Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurttu.

Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar ViDEO

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP, BEĞENİ TOPLADILAR

Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri, magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.