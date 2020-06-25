Dolar
6.8581
0.035%
Euro
7.7066
-0.1541%
Altın
1763.41
0.1141%
Borsa
114670.4
0.1935%
G. Altın
388.694
0.113%
Bitcoin
63788.63
-1.5069%
26ºC
İstanbul
Sağanak yağış 26 C

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar

    E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 11:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar #1

    İstanbul E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri, trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı.

    Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü, hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı.

    TEKME VE YUMRUKLARLA SEYRETTİLER

    Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurttu.

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar ViDEO

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP, BEĞENİ TOPLADILAR

    Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri, magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar #2

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar #3

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar #4

    Trafikte dans edip, yumruk atan magandalar #5

    Görüş Bildir