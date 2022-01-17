Trakya'da aşılama çalışmaları, Türkiye ortalamasının üzerinde

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki aşılama merkezlerinde yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor…

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'de ilk doz aşılama ortalaması yüzde 92,24, ikinci doz aşı ortalaması ise yüzde 83,98 olarak kayda geçti.

Buna göre Kırklareli, aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında yüzde 86,1 ile beşinci sırada yer aldı.

Aşılanma oranında Edirne yüzde 84,0 ile, Tekirdağ ise 84,1 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini korudu. Trakya'da, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yoğunluğun arttığı gözlendi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşılama çalışmalarını inceledi. Sağlık personeli ile vatandaşlara teşekkür eden Cerit, aşılama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLILIĞI BİZİ MUTLU EDİYOR”

Trakya'da aşılama çalışmalarının en üst düzeyde olduğunu anlatan Cerit, "Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından biri aşı. Bütün teşekkürlerimiz öncelikle Kırklareli halkına. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

“TURKOVAC AŞISIYLA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI”

Aşı, maske, mesafe ve hijyen gibi tedbirlere uyulması gerektiğini anlatan Cerit, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Salgınla mücadeleye devam edeceğiz. Kırsal alanda da aşı çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde Turkovac aşısıyla büyük bir başarıya imza atıldı. Yerli aşımız da en kısa sürede ilimizde olacak inşallah. Ülkemizin kendi aşısına sahip olması bizim için de büyük bir gurur. Bütün vatandaşlarımızın tereddüt etmede aşısını yaptırmasını bekliyoruz.





“AFAKİ KONUŞMUYORUZ, BİLİME DAYALI KONUŞUYORUZ”

Aşısız ve tedbirlere uymayan vatandaşlarımızın hastaneye yatışlarının daha fazla olduğunu, yoğun bakım ve vefat olaylarının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Somut delillerle konuşuyoruz, afaki konuşmuyoruz, bilime dayalı konuşuyoruz. Hastane yatışı yoğun bakıma gidiş istemediğimiz şeyler ama aşısızlarda, tedbirlere uymayanlarda bu durumun fazla olduğunu gördükçe neden aşı olmasın diyoruz."

Aşı olan vatandaşlardan Nurullah Köse de tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Aşılama ne kadar fazla olursa Türkiye genelinde tüm insanlar daha çok rahat edecek." dedi.