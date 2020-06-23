Trans bireyi öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

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Antalya'da, 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı, 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın, müebbet hapis cezasına çarptırılınca bayıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı, evinde 22 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından ise katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hakkında ‘kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açılan Şahin Yalçın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Şahin Yalçın, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Savcı, daha önceki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürmesinden' dolayı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"PİŞMANIM, KEŞKE YAPMASAYDIM"

Sanık avukatının ise haksız tahrik indirimi istediği duruşmada, son sözü sorulan Şahin Yalçın, suçunu kabul ederek, “Ben kendim teslim oldum. Yapmak istemezdim. Pişmanım. Keşke yapmasaydım." dedi.

KARARI DUYUNCA BAYILDI

Mahkeme heyeti, Şahin Yalçın'ı 'Kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezayı duyan Şahin Yalçın ise duruşma sırasında baygınlık geçirdi.

Bir süre sanığın kendisine gelmesini bekleyen mahkeme heyeti, daha sonra kararı okudu.