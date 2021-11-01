TÜBİTAK araştırmacısı Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümü

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, evinde ölü bulundu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, akrabaları tarafından 30 Ekim Cumartesi günü Tuzla Postane Mahallesi'ndeki evinde yerde hareketsiz halde bulundu.

Genç kadını bulan akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ OLABİLİR

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlatırken Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği ileri sürüldü.

Polis ekiplerinin, intihar süsü verilmiş cinayet ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

UNESCO BİLİM KADINLARI PROGRAM ÖDÜLÜ ALMIŞTI

TÜBİTAK'ta Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

KİMYASAL SENSÖRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.