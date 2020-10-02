Tuğba Keleş’i katleden saplantılı aşık Erdoğan Küpeli öldü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir markette saplantı haline getirdiği kasiyer Tuğba Keleş’i vurarak öldüren ve ardından intihar girişiminde bulunan Erdoğan Küpeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen olayda, markete müşteri kılığında girerek saplantı haline getirdiği Tuğba Keleş'i arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt verdiği gerekçesiyle öldüren Erdoğan Küpeli, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

CİNAYET SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Küpeli, kaldırıldığı Balcalı Uygulama ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Daha önce sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmenlikten atılan Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı için tutuklanarak, Kozan Cezaevi’nde yatmıştı.

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ÖLDÜRÜLEN TUĞBA, DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Öte yandan birçok olaya karışan Küpeli için Tuğba Keleş 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmuştu.

Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışılmış, ardından ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarılmıştı.

Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli’den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı.