Tuğba Özay düğün için kaldığı otelde yangından son anda kurtuldu

Manken Özay, kaldığı otelde fişte unutulan bir saç düzleştirme makinesinden çıkan yangından son anda otel değiştirerek kurtulduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'da birçok ünlü ismin katıldığı havuz başı düğününde, eğlence sırasında otelin 2'nci katında yangın çıktı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Haliliye ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelde yaşandı.

Son anda kalacağı oteli değiştirdi

Düğüne katılan sanatçı Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendiği belirlenirken, manken Tuğba Özay'ın ise son anda kalacağı oteli değiştirerek yangından kurtulmayı başardığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından sevenlerini bilgilendirmek isteyen manken Özay, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak o anları anlattı.

"Ben ve asistanımın kalacağı odaydı"

Özay, “Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa’dayız. Harran Otel'de programımız vardı, sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor ve ben son dakikada otel değiştiriyorum. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. İstanbul’dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haberi olarak girmiş. Merak etmeyin, biz iyiyiz. Arayan soran dostlarımıza, mesaj atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bu arada Urfa’daki tüm emniyet ve itfaiye teşkilatları gerçekten büyük özveride bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Harran Otel de aynı şekilde, herkes çok üzgün. Yani 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum” ifadelerini kullandı.

12 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

İHA'nın aktarımına göre; Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildiği belirlendi.

Dumandan etkilenen 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 11 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

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