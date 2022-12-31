Tuğba Özay'ın acı günü

Eski manken ve sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

Eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay'la ilgili kötü haber geldi.

Dün akşam Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı Tuğba Özay’ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

İstanbul’da yaşayan Tuğba Özay’ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay’ın kaybını kendisinden sakladıkları öğrenildi.

Bir süredir KOAH ile mücadele ediyordu

Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilen İlhan Özay 68 yaşındaydı.

İHA'nın aktardığına göre 1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay’ın cenazesi ile ilgili bilginin aile bireyleri tarafından verileceği açıklandı.