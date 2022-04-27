TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı

Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba koyarak eylem gerçekleştiren zanlının dönüş sırasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Geçen hafta Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuştu.

Saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.

5 adrese operasyon

B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda 5 adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı.

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Dönerken giydiği kıyafetler ele verdi

B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Bağlantılı olduğu kişi de yakalandı

DHA’nın haberine göre eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu belirlenen K.Ç.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.