Petrol
105.05
0.42%
Euro
15.74
-0.03%
Dolar
14.81
0.06%
Altın
904.10
-0.25%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
572.703
-4.87%
BTXN Coin
19.50
-3.84%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı

    Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba koyarak eylem gerçekleştiren zanlının dönüş sırasında giydiği kıyafetlerden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
    • 27.04.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen hafta Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuştu.

    Saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.

    5 adrese operasyon

    B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda 5 adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı.

    TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı VİDEO

    Dönerken giydiği kıyafetler ele verdi

    B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı #1

    Bağlantılı olduğu kişi de yakalandı

    DHA’nın haberine göre eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu belirlenen K.Ç.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı #2

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı #3

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı #4

    TÜGVA bombacısı kıyafetlerinden yakalandı #5


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Serdar Aziz, Fenerbahçe'den haber bekliyor
    Transfer dosyası

    Serdar Aziz, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Görüş Bildir