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    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist Besra Y. tutuklandı.
    • 08.05.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 20:23
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    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

    21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi Besra Y. Pendik’te yakalanmış, onunla bağlantılı olan K.Ç. isimli şahısta 26 Nisan günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan terörist Besra Y. ve K.Ç. bugün adliyeye sevk edildi.

    Cezaevinin yolunu tuttu

    İHA'nın aktardığına göre terörist Besra Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, K.Ç.’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı VİDEO

    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı #1

    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı #2

    TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı #3


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