Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu

Tunceli'de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu

Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.