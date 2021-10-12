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    Tunceli'de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu

    Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 19:55
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 20:03
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    Tunceli'de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu

    Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girerek yıkanmak istedi.

    Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi.

    CANSIZ BEDENİNİ AFAD ÇIKARDI

    Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü.

    Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı.

    Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tunceli'de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu VİDEO


    Tunceli de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu #1

    Tunceli de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu #2

    Tunceli de Afgan çoban yıkanmak için girdiği çukurda boğuldu #3

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