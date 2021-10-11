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    Tunceli'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Tunceli’de hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçerken yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ambulansta bulunan 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 23:54
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    Tunceli'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Tunceli’de Atatürk Mahallesinde akşam saatlerinde, Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki bir hasta, anjiyo yapılmak için Elazığ’da bir hastaneye sevk edildi.

    Anjiyo olacak hastayı taşıyan ambulans, siren çalarak kırmızı ışıkta geçti.

    Bu sırada Tunceli - Elazığ Karayolu ile kesişen Muhlis Akarsu Caddesi’nden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ambulansla çarpıştı.

    6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Ambulans kazanın etkisiyle kaldırıma çıkarken, her iki araçta büyük hasar meydana geldi.

    Kazanın ardından ambulans şoförünün ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 3 kişi ile otomobildeki yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Tunceli de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı #1

    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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