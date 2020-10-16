Tunceli'de anne ve oğlunu öldüren katile 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Tunceli'de anne ve oğlunu öldüren katile 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren Erkan Kos, cinayetten iki kez müebbet; yağma suçundan da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nde yaşayan Taş Ailesi’nin evine giren bir şahıs, anne Gülsüm (61) ile oğlu Cafer Taş'ı (30) bıçaklayarak öldürdü.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin 38 yaşındaki Erkan Kos olduğunu belirledi.

ADIYAMAN'DA YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimlik tespitinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, Kos'u Adıyaman'da yakaladı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, katil olduğu ise Cafer Taş'ın tırnaklarından alınan dokunun bire bir eşleşmesiyle netlik kazandı.

KARAR DAVASI

Davanın karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tüm delillerin toplandığını belirten mahkeme heyeti savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı, sanık hakkında planlayarak kasten adam öldürme ve yağma suçlarından iki kez cezalandırılmasını talep etti.

Tunceli'de anne ve oğlunu öldüren katile 2 kez müebbet hapis cezası verildi VİDEO

2 KEZ MÜEBBET

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından zanlı hakkında mahkeme heyeti kararını verdi.

Heyet zanlıya kasten adam öldürme suçundan 2 kez müebbet, yağmaya teşebbüs suçundan da her bir maktul için 6 yıl 11 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdiğini açıkladı.

"ANNE VE OĞLU HUNHARCA KATLEDİLDİ"

Mahkeme kararını değerlendiren Taş Ailesi’nin Avukatı Doğukan Kudat, anne ve oğulun hunharca katledildiğini belirtti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da zanlının çeşitli bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kudat, “Sanık Adıyaman’da bir evde saklandığı çekyatın altında yakalandığında üzerinde 3 bin 980 TL para bulunmuştu. Bütün bunları savunmalarımızda dile getirdik. 2. Ağır Ceza Mahkemesi de bu savunmalarımızı yerinde gördü." diye konuştu.

ETKİLİ SORUŞTURMA TALEBİ

Avukat Kudat, delilleri karartan, yok eden ve gizleyen diğer kişi ve kişiler hakkında da etkili soruşturma yürütülmesini istediklerini, takdiri indirim uygulanması ile ilgili de başvuru yapacaklarını belirtti.