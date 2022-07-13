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    Tunceli’de arazi yangını

    Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde boş arazide çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • 13.07.2022 - 19:19
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    Tunceli’de arazi yangını

    Tunceli'de yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıdemirbük köyünde meydana geldi.

    Boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Büyümeden söndürüldü

    Yangını gören vatandaşlar ilk müdahalenin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın aktardığına göre kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

    Tunceli’de arazi yangını #1

    Tunceli’de arazi yangını #2


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