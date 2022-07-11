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    Tunceli’de araziye tuzaklanmış EYP ele geçirildi, imha edildi

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu kapsamında yapılan aramalarda teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. EYP, konrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
    • 11.07.2022 - 15:31
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    Tunceli’de araziye tuzaklanmış EYP ele geçirildi, imha edildi

    Yurt içinde terörle mücadele aralıksız sürüyor.

    Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu sürüyor.

    622 personel ve 40 operasyonel timin aralıksız olarak sürdürdüğü operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcı madde arama köpeği ve dedektörlerle yapılan arazi taramasında toprağa gömülü, tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edildi.

    "Kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi"

    DHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerince tespit edilen EYP, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

    Tunceli’de araziye tuzaklanmış EYP ele geçirildi, imha edildi #1

    Tunceli’de araziye tuzaklanmış EYP ele geçirildi, imha edildi #2


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