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    Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı

    Kayırlı köyünde fenalaşan ve ambulansla hastaneye götürülen astım hastası Ali Kağan Polat, durumunun kötüleşmesi üzerine askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.
    • 02.10.2022 - 18:33
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    Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı

    Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kayırlı köyünde yaşayan Ali Kağan Polat (9), akşam saatlerinde fenalaştı.

    Ailenin ihbarıyla köye sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Polat'ı ambulansla Pülümür Toplum Merkezi’ne getirdi.

    Kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu belirlenen Polat, buradan da Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi

    Çocuk hastalıkları uzmanlarının müdahalede bulunduğu Polat’ın 71'e düşen oksijen satürasyonu 90'lı seviyelere çıkartıldı.

    Buradaki müdahaleden sonra da Polat, Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    DHA'nın haberine göre; yoğun bakım servisine alınan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Tunceli de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı #1

    Tunceli de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı #2

    Tunceli de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı #3

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