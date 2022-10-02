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- Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, astım hastası Ali için havalandı
Kayırlı köyünde fenalaşan ve ambulansla hastaneye götürülen astım hastası Ali Kağan Polat, durumunun kötüleşmesi üzerine askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.
- 02.10.2022 - 18:33
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kayırlı köyünde yaşayan Ali Kağan Polat (9), akşam saatlerinde fenalaştı.
Ailenin ihbarıyla köye sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Polat'ı ambulansla Pülümür Toplum Merkezi’ne getirdi.
Kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu belirlenen Polat, buradan da Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi
Çocuk hastalıkları uzmanlarının müdahalede bulunduğu Polat’ın 71'e düşen oksijen satürasyonu 90'lı seviyelere çıkartıldı.
Buradaki müdahaleden sonra da Polat, Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi sürüyor
DHA'nın haberine göre; yoğun bakım servisine alınan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.