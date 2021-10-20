Ovacık ilçesi Mercan Vadisi’nde bozayı gören Umutcan Yarar, ayının peşinden koşup selfie çekti. Yarar, hayalinin ayı beslemek olduğunu söyledi.

Tunceli’nin son 3 ay içinde 6 vatandaşın saldırıya uğradığı Ovacık ilçesinin Mercan Vadisi’nde gezinti yaparken bir bozayı fark eden Umutcan Yarar (24), selfie çekmek için ayının peşinden koştu.

Selfie çekip hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yarar, 9 yıl önce bir mağaranın giriş kısmında ayı ile karşılaştığında telefonun şarjı olmadığı için selfie çekemediği için üzüldüğünü ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"13 yıldır ailemle birlikte hayvancılık yapıyorum. Bundan 9 yıl önce bir ayıyla mağarada karşılaşmıştım. Uzandığımda ona elimi vurabilecek kadar yakındım.

“İÇİMDE KALMIŞTI”

O çıkamıyordu oradan ben de giremiyordum. Telefonumun şarjı bittiği için onunla selfie çekememiştim ve bu durum beni çok üzmüştü, içimde kalmıştı.





“BENİ ÇOK AMA ÇOK MUTLU ETTİ”

Hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve onu beslemek. Dün güzel bir selfie çektim ayıyla. Bu durum beni çok ama çok mutlu etti. Ayı ile karşılaştığımızda köpekler bayağı saldırdı.

Tunceli’de, ayının peşinden koşup selfie çekti VİDEO



“KÖPEKLERİ SAKİNLEŞTİRDİM AYIYA BAYAĞI YAKLAŞTIM

Ben de köpekleri sakinleştirmeye çalıştım ayıyla fotoğraf çekebilmek için. Köpekleri sakinleştirdim ve ayıya bayağı yaklaştım. O da bana doğru geldi ve fotoğrafı çektim."