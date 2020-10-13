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    Tunceli'de babasını öldüren şahıs intihar etti

    25 yaşındaki Murat Uçar, babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Baba ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 16:41
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 16:41
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    Tunceli'de babasını öldüren şahıs intihar etti

    Tunceli, cinayet haberiyle sarsıldı.

    Öğle saatlerinde merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan Murat Uçar, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan av tüfeğiyle babası Hüseyin Uçar'ı vurarak öldürdü.

    ÖNCE BABASINI ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

    25 yaşındaki Uçar, ardından kapının önüne çıkıp, aynı tüfekle intihar etti. Silah sesleri üzerine eve gelen köylüler, baba ve oğlunun cansız bedenini buldu.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

    Yapılan olay yeri incelemesinin ardından 49 yaşındaki baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tunceli de babasını öldüren şahıs intihar etti #1

    Tunceli de babasını öldüren şahıs intihar etti #2

    Tunceli de babasını öldüren şahıs intihar etti #3

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