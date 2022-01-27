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    Tunceli'de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti

    Günlerdir süren kar yağışının etkisiyle halı sahanın çatısı çökerken, Dersimspor'dan 15 futbolcunun idmanına çıkmadan önce olayın gerçekleşmesi işletmeciyi sevindirdi.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:01
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    Tunceli'de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti

    Tunceli'de günlerdir aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahanın çatısı çöktü.

    Biriken karın ağırlığıyla meydana gelen çökme nedeniyle halı sahada hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

    "15 FUTBOLCUNUN İDMANI VARDI"

    İşletme sahibi Sönmez Aydın, kimseye zarar gelmediğini belirterek, "Halı sahanın çatısını temizlememize rağmen dün akşamdan beri etkisini artıran kar yağışı, çöktürdü. Ticari açıdan bizim için çok üzücü bir durum ancak sevindirici yönü var. İlimizin takımı olan Dersimspor antrenmanlarını burada yapıyordu. Halı saha çökmeden yaklaşık yarım saat ile 1 saat arasında 15 futbolcunun idmanı vardı. İyi ki erkenden böyle bir durum yaşandı." dedi.

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #1

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #2

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #3

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #4

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #5

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #6

    Tunceli de biriken kar, halı sahanın çatısını çökertti #7


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