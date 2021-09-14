Tunceli'de çıkan örtü yangınına havadan müdahale sürüyor

Köy kırsalında ağaçlık bölgede örtü yangını çıktı. Valiliğin yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi belirtildi.

Tunceli'de Otlubahçe köyü kırsalında çıkan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

HAVADAN DESTEK İSTENDİ

Ekiplerin, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle zorluk çekmesinden dolayı bölgeye havadan destek istendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopterinin bölgeye gelmesiyle çalışma başlatıldı.

Tunceli'de çıkan yangına havadan müdahale ediliyor VİDEO

VALİLİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tunceli Valiliği, yangının dün öğle saatlerinde başlandığını ve havadan 2 helikopterle yangını kontrol altına almak için müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Dün öğleden sonra Ovacık ilçemiz Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangınını söndürmek üzere, Orman İşletme Müdürlüğü'müz ekipleriyle jandarma personelimiz bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal etti. Ancak alana karadan müdahalenin zor olması sebebiyle havadan müdahale talebinde bulunulmuştur.





"HAVADAN MÜDAHALEYE DE BAŞLANMIŞTIR"

Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.













