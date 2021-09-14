- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tunceli'de çıkan örtü yangınına havadan müdahale sürüyor
Tunceli'de çıkan örtü yangınına havadan müdahale sürüyor
- DHA
- 14.09.2021 - 17:57
- Güncelleme : 14.09.2021 - 18:00
Tunceli'de Otlubahçe köyü kırsalında çıkan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.
Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
HAVADAN DESTEK İSTENDİ
Ekiplerin, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle zorluk çekmesinden dolayı bölgeye havadan destek istendi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopterinin bölgeye gelmesiyle çalışma başlatıldı.
Tunceli'de çıkan yangına havadan müdahale ediliyor VİDEO
VALİLİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Tunceli Valiliği, yangının dün öğle saatlerinde başlandığını ve havadan 2 helikopterle yangını kontrol altına almak için müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Dün öğleden sonra Ovacık ilçemiz Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangınını söndürmek üzere, Orman İşletme Müdürlüğü'müz ekipleriyle jandarma personelimiz bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal etti. Ancak alana karadan müdahalenin zor olması sebebiyle havadan müdahale talebinde bulunulmuştur.
"HAVADAN MÜDAHALEYE DE BAŞLANMIŞTIR"
Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.