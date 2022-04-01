Petrol
104.94
0.22%
Euro
16.25
0.03%
Dolar
14.69
0.15%
Altın
912.81
-0.10%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
665.287
-3.74%
BTXN Coin
37.00
0.73%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Tunceli'de cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı

    3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.04.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı

    Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, birlikte olma teklifini reddedilen şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

    3 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

    Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi.

    3 kız çocuğu, savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi.

    8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

    Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tunceli de cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı #1

    Tunceli de cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan fazla sayıda uyuşturucu çıktı
    3. Sayfa

    Bursa'da dur ihtarına uymayan araçtan fazla sayıda uyuşturucu çıktı

    Aydın'da bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı
    İç Haber

    Aydın'da bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı

    Görüş Bildir