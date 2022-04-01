Tunceli'de cinsel istismar iddiasında 8 şüpheli tutuklandı

3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, birlikte olma teklifini reddedilen şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

3 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi.

3 kız çocuğu, savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.