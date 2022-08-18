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    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

    Tunceli’de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
    • 18.08.2022 - 20:51
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    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

    Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Dereova Şelalesi yolunda, 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarparak ters döndü.

    Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı #1

    Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı #2


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