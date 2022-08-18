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- Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tunceli’de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tunceli’de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- 18.08.2022 - 20:51
Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Dereova Şelalesi yolunda, 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarparak ters döndü.
Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.