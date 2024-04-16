Tunceli'de evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü

DHA
Tunceli'nin Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30), kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın üçüncü kat balkonundan düştü.
Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazikoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
T.B.'nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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