Tunceli'de fırtına: 5 kuzu telef oldu

Şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan çadır ahırda bulunan 5 kuzu telef oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli’de gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde Erkan Demir’e ait çadır ahır, rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 5 kuzu öldü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı.

"EMEĞİMİZ TELEF OLDU"

Hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirten Erkan Demir, “Gece saatlerinden beri çok kuvvetli fırtına vardı. Sabah saatlerinde köyün dışında olan çadır ahırımın çöktüğünü fark ettim. Kuzular altında kalmış ve telef olmuş. Kışı zorluklarla atlatmıştık. Kuzularımız baharda doğmuştu. Emeğimiz telef oldu” dedi.











