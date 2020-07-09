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- Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı
Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı
Lokanta çalışanları ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 09.07.2020 - 11:51
Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı tırın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti.
Gündoğan, lokantaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan tır, hareket etti.
LOKANTAYA GİRDİ
Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşup durdurmaya çalıştı. Ancak tır, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi.
Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı ViDEO
CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR
Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.