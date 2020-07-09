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    Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı

    Lokanta çalışanları ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 11:51
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    Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı

    Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı tırın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti.

    Gündoğan, lokantaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan tır, hareket etti.

    LOKANTAYA GİRDİ

    Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşup durdurmaya çalıştı. Ancak tır, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi.

    Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı ViDEO

    CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

    Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

    Tunceli'de freni boşalan tır lokantaya daldı #1

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