Tunceli'de Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Valilik, 226 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının sona erdirildiğini açıkladı.

Tunceli'de yaşayan ve Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrılarak bir anda ortadan kayboldu.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, genç kızın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine ise arama çalışmaları başlatıldı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE ARAMA YAPILDI

Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı.

Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıda çalışmalar sürdürüldü.

Tunceli’de kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor

BARAJ GÖLÜNDEKİ SU TAHLİYE EDİLDİ

Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgede Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürdürülürken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos günü tekrar başlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 2 su altı robot kamerasıyla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 7 ilden gelen AFAD ekiplerinden oluşan toplam 70 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmalarına aralıksız devam etti.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Tunceli Valiliği de arama çalışmalarının 226. gününde açıklama yaparak, “Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarında arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık bin 320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Su altı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.” dedi.





226 GÜNDÜR SÜREN ÇALIŞMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Bugüne kadar yapılan arama çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Bugüne kadar yapılan çalışmalar; AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve AFAD Gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 Sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup 225 gün süren arama çalışmaları sonucu Gülistan Doku’ya ulaşılamamıştır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.





"900 SAAT KAMERA KAYDI İZLENDİ"

Öte yandan; günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarısaltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup, ayrıca Sarısaltuk Viyadüğü’nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekip Tunceli’de Gülistan Doku’nun kayıp olayının soruşturması amacıyla 3 ay görev yapmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir.”











