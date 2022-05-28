Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu

Organize fuhuş ihbarı alan ekipler, 3 ay süren takip sonucu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Suçları itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte ilk kez fuhuş operasyonu yapıldığı belirtilirken, özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle çalışma başlattı.

Aralarında şifreli kelimeler oluşturdular

Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

Fuhuş için yer tuttular

Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ’da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti.

4 şüpheli gözaltında

Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla A.C., N.E., D.D. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyuldu.

Fuhşu kabul ettiler

İlk olarak 1'i 17 yaşında olan 60 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin ifadelerine başvurduğu kişilerin, fuhuş yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

4 kişiye tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., N.E., D.D. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.









