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    Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu

    Organize fuhuş ihbarı alan ekipler, 3 ay süren takip sonucu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Suçları itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 28.05.2022 - 14:41
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    Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu

    Tunceli Emniyet Müdürlüğü, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    Kentte ilk kez fuhuş operasyonu yapıldığı belirtilirken, özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle çalışma başlattı.

    Aralarında şifreli kelimeler oluşturdular

    Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

    Tunceli de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu #1

    Fuhuş için yer tuttular

    Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ’da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti.

    4 şüpheli gözaltında

    Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla A.C., N.E., D.D. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyuldu.

    Tunceli de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu #2

    Fuhşu kabul ettiler

    İlk olarak 1'i 17 yaşında olan 60 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin ifadelerine başvurduğu kişilerin, fuhuş yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

    4 kişiye tutuklama kararı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., N.E., D.D. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tunceli de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu #3

    Tunceli de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu #4

    Tunceli de ilk kez fuhuş operasyonu: 4 tutuklu #5


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