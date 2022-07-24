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    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı

    Oturduğu parkta sigara izmaritlerini ve çöplerini yere saçan kişi uyarıldı. Öfkelenen şahıs, kendini uyaran 2 kişi kolundan ve bacağından bıçakladı.
    • 24.07.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 09:42
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    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı

    Diyarbakır'dan Tunceli'nin Seyit Rıza Meydanı'na gelen kişi, bir parkta sigara içmeye başladı.

    İçtiği sigara izmaritini ve elindeki çöpleri yere atan şahıs, çevredekilerin tepkisini çekti.

    'Çevreyi kirletme' uyarısı

    Durumun farkına varan 2 kişi, uyarıda bulundu. Bunun üzerine ise sözlü tartışma çıktı.

    Kendisini uyaranları bıçakla yaraladı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendinden geçerek dehşet saçtı.

    DHA'nın aktarımına göre saldırgan, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı.

    Tunceli'de izmarit kavgası: 2 yaralı VİDEO

    Tunceli de izmarit kavgası: 2 yaralı #1


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